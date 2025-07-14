Солист хора "Гомін" рассекретил, как начались его отношения с женой и как он ей сделал предложение

Вадим Яценко / © скриншот с видео

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Художественный руководитель хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко, который ранее рассказал о броне от мобилизации, рассекретил, как начались их отношения с женой и как он ей сделал предложение.

Музыкант познакомился с возлюбленной Анастасией еще во время учебы в школе. На YouTube-канале "Балючі теми" Вадим Яценко говорит, что у него сразу возникла к ней симпатия, однако отношения пары начались позже. В частности, пара закончила школу, поступила в университет и с тех пор постоянно вместе.

"Настя с родителями переехала в Киев. Это был восьмой класс, кажется. Настя хотела заниматься больше по музыке. Настя пришла в школу, мы познакомились. И так потихоньку, потихоньку. Я думаю, что какая-то там симпатия возникла с самого начала, но, как проявляется симпатия у подростков, что-то пихнуть, что-то подергать, но это не были оды любви. Закончили школу уже вместе, поступили в университет и с тех пор перерывов не было", - говорит дирижер.

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Вадим Яценко с женой и сыном

Вадим Яценко также рассказал, как сделал предложение избраннице. Влюбленным тогда было по 20 лет. Музыкант одолжил у приятелей средства, приобрел кольцо и повел Анастасию в кафе, где и позвал замуж. Наконец, она ответила согласием. И сейчас влюбленные уже долгое время живут в браке и воспитывают 6-летнего сына. По словам Яценко, вместе они прошли много чего, но всегда оставались друг для друга поддержкой.

"Я одолжил денег у друзей, чтобы купить какое-то самое дешевое обручальное кольцо. Одолжил еще, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, и там что-то как-то это происходило. Мы были маленькие совсем. Это нам было по 20 лет. Мы многое прошли, но всегда старались друг друга поддерживать", - поделился дирижер.

Напомним, недавно мама Вадима Яценко показала его дом детства. Также она удивила, как ее сын начал петь.