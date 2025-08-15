Солист хора "Гомін" Вадим Яценко остро высказался об украинском шоубизнесе: "Это плохое слово"

Вадим Яценко

Художественный руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко прокомментировал украинский шоубизнес и рассекретил, планирует ли строить сольную карьеру.

Самый известный дирижер Украины, 31-летний Вадим Яценко дал откровенное интервью YouTube-проекту "Наодинці" . В разговоре с журналисткой Анной Севастьяновой музыкант, в частности, высказался об украинском шоубизнесе, и ставит ли он своей целью сделать хоровое искусство частью популярной индустрии.

"Мне кажется, это все-таки какое-то, возможно, искривленное восприятие самого понятия шоу-бизнес. Потому что особенно для академической сферы музыки и музыкантов это такое, знаете, плохое какое-то слово. То есть это сразу ассоциации идут все-таки более отрицательного плана. Я не могу, наверное, сказать, что хоровое искусство должно стать частью шоу-бизнеса. Хоровое искусство, в принципе, должно оставаться собой. Эта нишевость, она должна быть. Потому как часть — нет, а как что-то отдельное, весомое и очень нужное, то конечно, что да", — говорит Вадим Яценко.

Вадим Яценко - художественный руководитель хора "Гомін"

По словам худрука хора, он пока не планирует строить сольную карьеру. Более того, он не считает себя певцом: "Я никогда не думал об этом и не собираюсь строить никакую сольную карьеру, но если это будут какие-то отдельные моменты, то это может рассматриваться".

