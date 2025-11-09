Солист хора "Гомін" Вадим Яценко получил звание Заслуженного артиста Украины и растрогал фотографией

Вадим Яценко

Художественный руководитель хора «Гомін» и дирижер Вадим Яценко удостоился почетного звания Заслуженного артиста Украины.

Награду артист получил по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, который ежегодно приходится на 9 ноября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, и его уже обнародовали на официальном сайте главы государства. В документе указано, что Яценко и другие деятели культуры отмечены за «весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство».

Сам Вадим Яценко отреагировал на событие коротко, но трогательно. В своих Instagram-сторис он опубликовал детскую фотографию и скриншот президентского указа, чем дал понять, что для него эта награда — большая честь и одновременно символ пути, который он прошел от детской мечты до признания.

Сторис Вадима Яценко

Кроме Вадима Яценко, президент отметил и ряд других украинских художников:

Мстислав Чернов — кинорежиссер и военный корреспондент, получил орден князя Ярослава Мудрого V степени;

Мирослав Кувалдин — певец и воин, и Антон Птушкин — режиссер и телеведущий, награждены орденом «За заслуги» III степени;

Елена Коляденко — хореограф и продюсер, получила орден княгини Ольги III степени;

Виктор Жданов — актер театра и кино, стал народным артистом Украины;

Григорий Бакланов — звезда сериала «Спіймати Кайдаша», также получил звание Заслуженного артиста Украины.

Мстислав Чернов, Мирослав Кувалдин, Антон Птушкин, Елена Коляденко, Виктор Жданов и Григорий Бакланов

