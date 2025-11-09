- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 2 мин
Солист хора "Гомін" Вадим Яценко получил звание Заслуженного артиста Украины и растрогал фотографией
Музыкант очаровал поклонников своим детским фото.
Художественный руководитель хора «Гомін» и дирижер Вадим Яценко удостоился почетного звания Заслуженного артиста Украины.
Награду артист получил по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, который ежегодно приходится на 9 ноября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, и его уже обнародовали на официальном сайте главы государства. В документе указано, что Яценко и другие деятели культуры отмечены за «весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство».
Сам Вадим Яценко отреагировал на событие коротко, но трогательно. В своих Instagram-сторис он опубликовал детскую фотографию и скриншот президентского указа, чем дал понять, что для него эта награда — большая честь и одновременно символ пути, который он прошел от детской мечты до признания.
Кроме Вадима Яценко, президент отметил и ряд других украинских художников:
Мстислав Чернов — кинорежиссер и военный корреспондент, получил орден князя Ярослава Мудрого V степени;
Мирослав Кувалдин — певец и воин, и Антон Птушкин — режиссер и телеведущий, награждены орденом «За заслуги» III степени;
Елена Коляденко — хореограф и продюсер, получила орден княгини Ольги III степени;
Виктор Жданов — актер театра и кино, стал народным артистом Украины;
Григорий Бакланов — звезда сериала «Спіймати Кайдаша», также получил звание Заслуженного артиста Украины.
