Солист хора "Гомін" Вадим Яценко впервые рассказал подробности, как его отца мобилизовали

Вадим Яценко

Художественный руководитель хора "Гомон", дирижер Вадим Яценко, покоривший Сеть своим пением песни "Цей сон", рассказал, как и когда его отцу вручили повестку, и где он работал до службы в ВСУ.



В откровенном интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" дирижер впервые рассказал подробности того, как его отцу вручили повестку. Как оказалось, это произошло больше года назад, и с тех пор папа Вадима Яценко военнослужащий.



"Это была повестка, которая пришла прямо домой, и папа пошел. Мой папа не военный, он даже не служил в армии, и никогда в жизни не брал в руки оружие. Он работал в школе в деревне", - поделился музыкант в интервью Анне Севастьяновой в проекте "Наодинці".

Вадим Яценко - художественный руководитель хора "Гомін"

По словам дирижера, после обязательной медкомиссии у его отца обнаружили некоторые проблемы с сердцем, поэтому в армии ему нашли профессию, подходящую его состоянию здоровья.



"Папа мой, скажем так, в разведку не пойдет. Он ростом с меня, в два раза шире. Кроме того, есть некоторые проблемы с сердцем. То есть это та история — когда ему нашли профессию, которая может помочь стране, но которая не сведет его просто", — говорит Вадим Яценко.



Кроме того, музыкант рассказал, в каком сейчас эмоциональном состоянии находится его отец, и когда они в последний раз виделись: "Конечно, папа хочет домой, хочет к маме, они всю жизнь вместе. Когда мы виделись в последний раз? Даже не могу вспомнить".

