Солист хора "Гомін" Вадим Яценко впервые рассказал подробности, как его отца мобилизовали
Музыкант также раскрыл правду об эмоциональном состоянии своего близкого родственника.
Художественный руководитель хора "Гомон", дирижер Вадим Яценко, покоривший Сеть своим пением песни "Цей сон", рассказал, как и когда его отцу вручили повестку, и где он работал до службы в ВСУ.
В откровенном интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" дирижер впервые рассказал подробности того, как его отцу вручили повестку. Как оказалось, это произошло больше года назад, и с тех пор папа Вадима Яценко военнослужащий.
"Это была повестка, которая пришла прямо домой, и папа пошел. Мой папа не военный, он даже не служил в армии, и никогда в жизни не брал в руки оружие. Он работал в школе в деревне", - поделился музыкант в интервью Анне Севастьяновой в проекте "Наодинці".
По словам дирижера, после обязательной медкомиссии у его отца обнаружили некоторые проблемы с сердцем, поэтому в армии ему нашли профессию, подходящую его состоянию здоровья.
"Папа мой, скажем так, в разведку не пойдет. Он ростом с меня, в два раза шире. Кроме того, есть некоторые проблемы с сердцем. То есть это та история — когда ему нашли профессию, которая может помочь стране, но которая не сведет его просто", — говорит Вадим Яценко.
Кроме того, музыкант рассказал, в каком сейчас эмоциональном состоянии находится его отец, и когда они в последний раз виделись: "Конечно, папа хочет домой, хочет к маме, они всю жизнь вместе. Когда мы виделись в последний раз? Даже не могу вспомнить".
