Солист хора "Гомін" восхитил фото с женой и похвастался их романтическим отдыхом

Вадим Яценко с женой и сыном

Художественный руководитель хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко восхитил фото с женой и показал, как они наслаждаются отдыхом.

Музыкант сейчас стал безумно популярным. Поэтому, у дирижера запланировано немало выступлений. Но перед насыщенным концертным туром Вадим Яценко решил провести время с женой Анастасией. Пара отправилась в горы на мини-отдых.

Влюбленные наслаждались просто невероятными видами Карпат. Конечно же, они лакомились местной кухней. Кроме того, супруги рядом с домиком, где остановились, жарили еду на гриле под открытым небом. А самое главное - Вадим и Анастасия наслаждались временем, проведенным вместе.

"Лучше поздно, чем никогда...Наш короткий отдых перед бешеным концертным сезоном...", - подписал кадры с отдыха дирижер.

