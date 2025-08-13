- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 1 мин
Солист хора "Гомін" восхитил фото с женой и похвастался их романтическим отдыхом
Вскоре у Вадима Яценко начинается насыщенный концертный сезон. Перед этим солист хора "Гомін" решил отдохнуть с женой в горах.
Художественный руководитель хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко восхитил фото с женой и показал, как они наслаждаются отдыхом.
Музыкант сейчас стал безумно популярным. Поэтому, у дирижера запланировано немало выступлений. Но перед насыщенным концертным туром Вадим Яценко решил провести время с женой Анастасией. Пара отправилась в горы на мини-отдых.
Влюбленные наслаждались просто невероятными видами Карпат. Конечно же, они лакомились местной кухней. Кроме того, супруги рядом с домиком, где остановились, жарили еду на гриле под открытым небом. А самое главное - Вадим и Анастасия наслаждались временем, проведенным вместе.
"Лучше поздно, чем никогда...Наш короткий отдых перед бешеным концертным сезоном...", - подписал кадры с отдыха дирижер.
