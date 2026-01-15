Солист хора "Гомін" Яценко честно признался, как его бешеная популярность повлияла на брак с женой

Вадим Яценко с женой и сыном

Художественный руководитель хора "Гомін" и дирижер Вадим Яценко честно признался, как его бешеная популярность повлияла на брак с женой Анастасией.

В прошлом году артист стал очень сильно известным. С вниманием публики приходит и популярность. Иногда это может влиять на отношения в браке. Однако Вадим Яценко в интервью на YouTube-канале Марички Падалко уверяет, что для них с возлюбленной слава не стала испытанием. Более того, дирижер говорит, что сейчас они с Анастасией переживают один из самых прекрасных периодов в отношениях. Война также не повлияла на брак пары. Вадим Яценко считает, что это из-за того, что их не разделяет расстояние.

"Нет (не повлияла популярность - прим. ред.) Наоборот - мне кажется, что сейчас один из самых адекватных этапов наших отношений, на самом деле. И это правда! Война работает на людей, которые на расстоянии, которые пытаются сохранять семью, это трудно. В большинстве случаев на расстоянии, наверное, не получается сохранить семью", - комментирует дирижер.

Вадим Яценко / © YouTube-канал Марічка

Кстати, с приходом славы также и увеличивается внимание от поклонниц. Но и здесь Вадим Яценко уверяет, что у него с этим проблем нет. Дирижер говорит, что сразу обозначил свои границы. Время от времени артист, конечно, получает сообщения с сердечками и огоньками, но не более. Жена Яценко при этом его не ревнует.

"У меня нет проблем с поклонницами. Наверное, мои самые первые интервью, когда я всем озвучил, что не надо, у меня все в порядке, не надо мне писать, подействовали. Я не являюсь Куртом Кобейном (лидер группы Nirvana - прим. ред.) своего времени, я простой дирижер, поэтому сильно ярых поклонниц нет. Есть какие-то огоньки или сердечки в сторис, но без пошлостей", - добавил дирижер.

