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Солист Imagine Dragons на сцене поцеловал флаг 122-й бригады ТрО и символическим жестом поддержал Украину
Imagine Dragons не устает поддерживать украинцев. На этот раз солист Дэн Рейнольдс сделал символический жест.
Солист американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс прямо на сцене поцеловал флаг 122-й отдельной бригады ТрО и сделал символический жест в поддержку Украины.
Музыканты практически на каждом своем выступлении демонстрируют солидарность с украинским народом. Артисты поддерживают Украину и желают стране победы над российскими оккупантами. На этот раз солисту Imagine Dragons передали на сцену флаг 122-й отдельной бригады ТрО. Дэн Рейнольдс сначала повесил знамя на микрофон и показал жест победы. Перед тем, как отдать флаг, исполнитель его поцеловал.
Соответствующее видео опубликовали на странице 122-й отдельной бригады ТрО в Facebook. Музыкантов поблагодарили за поддержку, а также отметили, что это важный жест, напоминающий миру, что ужасная война в Украине все еще продолжается.
"Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене - как напоминание всему миру, что Украина борется. Спасибо Imagine Dragons за искреннюю поддержку. Музыка объединяет. Символы - вдохновляют. Победа - впереди", - говорится в сообщении.
Поддержка группой Imagine Dragons Украины - что известно
Американский коллектив осудил полномасштабную войну в Украине, которую развязала страна-агрессор Россия. В июле 2022 группа стала амбассадорами платформы UNITED24 и собирала средства на автомобили скорой помощи, благодаря которым медики могут спасать тяжелораненых. В общем, удалось приобрести 92 "скорых".
В мае 2023 года Imagine Dragons представил клип на песню Crushed, в котором рассказывалась история 14-летнего Саши из Николаевской области, у которого оккупанты уничтожили дом. Группа осталась неравнодушной к судьбе подростка и помогла восстановить ему дом.
За поддержку Украины президент Владимир Зеленский наградил участников Imagine Dragons орденом "За заслуги" III степени.