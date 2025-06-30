Солист Imagine Dragons на сцене поцеловал флаг 122-й бригады ТрО и символическим жестом поддержал Украину

Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс / © instagram.com/imaginedragons

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Солист американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс прямо на сцене поцеловал флаг 122-й отдельной бригады ТрО и сделал символический жест в поддержку Украины.

Музыканты практически на каждом своем выступлении демонстрируют солидарность с украинским народом. Артисты поддерживают Украину и желают стране победы над российскими оккупантами. На этот раз солисту Imagine Dragons передали на сцену флаг 122-й отдельной бригады ТрО. Дэн Рейнольдс сначала повесил знамя на микрофон и показал жест победы. Перед тем, как отдать флаг, исполнитель его поцеловал.

Соответствующее видео опубликовали на странице 122-й отдельной бригады ТрО в Facebook. Музыкантов поблагодарили за поддержку, а также отметили, что это важный жест, напоминающий миру, что ужасная война в Украине все еще продолжается.

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"Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене - как напоминание всему миру, что Украина борется. Спасибо Imagine Dragons за искреннюю поддержку. Музыка объединяет. Символы - вдохновляют. Победа - впереди", - говорится в сообщении.

Поддержка группой Imagine Dragons Украины - что известно

Американский коллектив осудил полномасштабную войну в Украине, которую развязала страна-агрессор Россия. В июле 2022 группа стала амбассадорами платформы UNITED24 и собирала средства на автомобили скорой помощи, благодаря которым медики могут спасать тяжелораненых. В общем, удалось приобрести 92 "скорых".

В мае 2023 года Imagine Dragons представил клип на песню Crushed, в котором рассказывалась история 14-летнего Саши из Николаевской области, у которого оккупанты уничтожили дом. Группа осталась неравнодушной к судьбе подростка и помогла восстановить ему дом.

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За поддержку Украины президент Владимир Зеленский наградил участников Imagine Dragons орденом "За заслуги" III степени.