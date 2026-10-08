Солист Imagine Dragons Рейнольдс разошелся с известной актрисой после четырех лет отношений

Дэн Рейнольдс / © Associated Press

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Фронтмен американской группы Imagine Dragons, певец Дэн Рейнольдс разошелся с известной актрисой Минкой Келли.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на слова инсайдера. Источник, близкий к звездной паре, отмечает, что они больше не вместе. Разрыв якобы произошел совсем недавно. Издание обращалось к 39-летнему певцу и 46-летней актрисе за комментариями, однако пока не получило ответов.

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Кстати, роман между Дэном Рейнольдсом и Минкой Келли начался в 2022 году. Они познакомились через общего друга. Впервые их застали на публике только в мае 2023 года. Последний раз певец и актриса появлялись вместе в конце весны этого года. Они посетили светское мероприятие — гала-вечер Музея современного искусства. Также в августе Минка Келли публиковала в Instagram забавное видео с исполнителем. После этого пара не появлялась вместе и не делилась общим контентом.

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Дэн Рейнольдс и Минка Келли / © Getty Images

Кстати, роман между Дэном Рейнольдсом и Минкой Келли вспыхнул после развода певца. В течение 12 лет артист состоял в браке с американской певицей Эйжой Волкман. За это время у них родилось четверо общих детей. О своем разрыве они объявили в сентябре 2022 года. Официально артисты развелись в апреле 2023-го.

Напомним, недавно звезда «Человека-паука», американский актер Тоби Магуайр официально развелся. Произошло это после пяти лет судебной волокиты.

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