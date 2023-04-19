Солист Imagine Dragons Рейнольдс развелся с женой после 12 лет брака и закрутил новый роман

У эксов есть четыре совместных ребенка.

Фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс официально развелся со своей супругой Эйжой Волкман, с которой прожил в браке 12 лет.

Документы на развод в суд подала именно Эйжа, пишет TMZ. Что стало причиной разрыва, пара не комментировала. Однако о решении развестись Дэн сообщил еще в сентябре прошлого года.

Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман / Фото: Associated Press

Правда, фанаты надеялись, что певец помирится с женой, ведь раньше они уже планировали разорвать брак, однако передумали.

Впрочем, через несколько месяцев после новостей о разводе Дэна застали в компании новой девушки, актрисы Минки Келли.

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Напомним, Дэн Рейнольдс женился на Эйже Волкман 5 марта 2011 года. У эксов есть четыре совместных ребенка – 10-летная дочь Эрров, 6-летние близнеци Джия и Коко и 3-летний сына Валентайн. О решении развестись Эйжа и Дэн сообщили в сентябре прошлого года, а уже в апреле пара расторгла брак официально.

Дэн Рейнольдс с детьми / Фото: instagram.com/danreynolds

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