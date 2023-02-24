Солист легендарной ABBA Бьорн Ульвеус на украинском поддержал нашу страну: "Ми з тобою, Україно"

Сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину свою поддержку и солидарность с нашей страной выразили всемирно известные звезды.

В частности, к украинцам обратился один из участников легендарной шведской четверки ABBA Бьорн Ульвеус, а также голливудская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник.

Обращения обеих знаменитостей появились на платформе United24 в Instagram.

Бьорн Ульвеус записал свое видео на фоне здания парламента Швеции и отметил, что выбрал это место, потому что понимает, почему и за что мы боремся с тираном. "Не было и дня с 24 февраля прошлого года, чтобы я не думал о вас и тех страшных, ужасных трудностях, с которыми вы боретесь", — сказал Ульвеус и добавил на украинском языке: "Ми з тобою, Україно!".

В свою очередь, актриса Кэтрин Винник призналась, что гордится своими украинскими корнями, что она солидарна с украинским народом и что у Украины есть ее поддержка, ее молитвы и ее борьба: "Вы не сами. Слава Украине!" – сказала Винник.

Напомним, ранее известная американская рок-группа Imagine Dragons записала обращение к пассажирам украинского самолета. Его главная цель – напоминать миру об Украине и собирать средства на медицинскую помощь. За это время самолет совершил 43 рейса в десять стран и перевез более девяти тысяч человек.

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