Солист Limp Bizkit после развода с украинкой в четвертый раз женился

Американский певец и режиссер, фронтмен известной группы Limp Bizkit Фред Дерст в четвертый раз женился.

Так, 51-летний рокер пошел под венец с любимой по имени Арлес, с которой знаком всего несколько месяцев. Свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет издание TMZ.

Заметим, впервые Фред женился в 1990 году на Рэйчел Тергесен. У них есть общая дочь. Этот брак длился три года. Возлюбленная изменила музыканту, в результате чего Дерст избил любовника и попал за решетку.

Затем артист женился на россиянке Эстер Назаров. Впрочем, через три 3 месяца после свадьбы в Лас-Вегасе пара развелась.

В 2012 году Фред тайно женился на украинке Ксении Берязевой. Но в 2019 году брак с визажисткой распался.

Фото: Getty Images

Отметим, в 2015 году во время выступления в Воронеже Фред Дерст размахивал плакатом с надписью "Крым-Россия". Тогда СБУ запретила въезд музыканту в Украину на 5 лет.

Напомним, Эктор Хименес-Браво прокомментировал молодой возраст своей возлюбленной. Также шеф-повар признался, живут ли они сейчас вместе.

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