Солист Little Big рассказал о первом сексе с вокалисткой группы

Также Прусикин назвал причину развода с женой.

Фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин рассказал о первом сексе с новой возлюбленной, вокалисткой коллектива Соней Таюрской.

В подкасте "Без души" на YouTube артист признался, что отношения с коллегой начались "случайно". Пара переспала на одной из вечеринок.

"Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка. Когда мы начали встречаться с ней, периода романтики просто не было. Сразу пошла любовь! Это очень странно, но зато при этом у тебя голова чистая", — рассказал исполнитель.

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Звезда добавил, что Соня не беременна, а о свадьбе влюбленные пока не задумываются.

Также Прусикин назвал причину развода с женой, певицей Ириной Смелой. По его словам, пара друг друга угнетала. "Мы были несчастны. Ей хотелось мужского тепла, чтобы о ней заботились, а я не мог этого дать, потому что постоянно был в турах, на съемках. Я был далеко. Поэтому у нее была обида на меня. Поэтому мы поговорили и решили разорвать отношения", — поделился звезда.

Артист также отметил, что расстался с Ириной не из-за нового романа, добавив, что встречаться с Соней начал значительно позже.

Напомним, на днях горячая любимая фронтмена Little Big засветила соски в прозрачном белье. Соня Таюрская устроила эротический фотосет.

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