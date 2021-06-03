Солист Little Big запостил первое романтическое фото с красавицей-вокалисткой группы

Не так давно артисты рассекретили роман.

Фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин, о романе которого с солисткой группы Соней Таюрской стало известно на днях, впервые показал их совместное фото в качестве пары.

На странице в Instagram Ильич разместил несколько фотографий, на которых они с Соней позируют на фоне неба. Судя по бэкграунду, снимки были сделаны во время отдыха влюбленных.

instagram.com/iliyaprusikin

"In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?" — подписал фото Прусикин.

instagram.com/iliyaprusikin

Вполне возможно, таким образом артист хотел предусмотреть возможные негативные комментарии под его фотографиями с Соней. Ведь многие считают, что именно Таюрская разбила семью Прусикина. Как известно, в 2019 Илья Прусикин развелся с певицей Ириной Смелой, известной под псевдонимом Tatarka. В браке они были четыре года. У экс-супругов есть общий сын Добрыня.

Напомним, что на днях Соня Таюрская в интервью Ксении Собчак призналась, что уже почти полтора года встречается с солистом Little Big Ильей Прусикиним. Все это время пара скрывала отношения, потому что не хотела осуждения.

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