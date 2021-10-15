Солист Måneskin Дамиано Давид подчеркнул свой мужской орган вязаным купальником

Музыкант продолжает эпатировать публику.
Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Måneskin Дамиано Давид не дает своим фанатам возможности расслабиться.
Музыкант продолжает эпатировать публику и делает это крайне метко. На этот раз одиозный артист снялся в провокационной фотосессии, во время которой предстал в вязаном белом купальнике с черными полосками.
Наряд Дамиано подчеркнул его мускулистую фигуру и пикантные части тела. Также фаны смогут хорошо рассмотреть многочисленные татуировки Давида.
"Я не старею, я становлюсь горячее", — уверенно подписал фотографии Давид.
В свою очередь, поклонники с юмором отреагировали на такой образ кумира: "Бабушка связала, хвастается", "что это ты, черт возьми, одел, бестия", "бабушкина радость".
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