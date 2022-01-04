Солист Måneskin Дамиано Давид показал редкое фото со своей девушкой-красавицей

Похоже, пара собиралась на мероприятие.

Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Maneskin Дамиано Дивид порадовал поклонников очень романтичным фото.

В сторис своей страницы в Instagram исполнитель поделился снимком, на котором позирует со своей возлюбленной, итальянской моделью Джорджией Солери. Это действительно редкое фото, ведь пара крайне реко говорит о своих отношениях, а еще реже – делится общими фото.

Судя по фотографии, парочка собиралась на какое-то мероприятие. Дамиано предстает в необычном для себя, практически классическом, образе — в брюках, белой рубашке, черном жилете и в галстуке. Джорджия изображена в красивом черном кружевном платье по фигуре и туфлях-лодочках. Волосы девушка подобрала наверх.

Дамиано Давид с девушкой / instagram.com/ykaaar

Отметим, что впервые Дамиано Давид заговорил о своих отношениях в июне прошлого года. Он подтвердил, что уже более четырех лет встречается с итальянской моделью Джорджией Соллери.

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