Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился, прикрыв свой мужской орган смайликом

Звезда удивил поклонников новым снимком.

Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Måneskin Дамиано Давид, похоже, любит дома ходить полностью голым.

Более того, артист не стесняется показать и поклонникам пикантные фото. К слову, на своей странице в Instagram исполнитель показал снимок, на котором поставлен полностью обнаженным. Артист позировал на кухне, демонстрируя накачанное и мускулистое тело. А вот свой мужской орган Дамиано спрятал смайликом.

Полностью обнаженный Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar

Впрочем, все же знаменитость не смог показаться полностью обнаженным и надел новогоднюю шапку. Кроме того, Дамиано держал в руках кота.

По всей вероятности, артиста фотографировала его девушка Солери.

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