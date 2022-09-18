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Солист Måneskin Дамиано Давид умилил нежными поцелуями с девушкой-красавицей

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Солист Måneskin Дамиано Давид умилил нежными поцелуями с девушкой-красавицей

Дамиано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Maneskin Дамиано Давид поделился редким фото.

Лидер коллектива Maneskin Дамиано Давид очень редко публикует в фотоблоге снимки со своей любимой, итальянской моделью Джорджией Солери.

Впрочем, исполнитель решил порадовать поклонников. В частности, эпатажный рокер показал довольно романтичный снимок с девушкой-красавицей.

К слову, пара позировала перед камерой в эпатажном наряде. На фото влюбленные нежно целовали друг друга.

Дамиано Давид с девушкой / © instagram.com/ykaaar
Дамиано Давид с девушкой / Фото: instagram.com/ykaaar

В общем, парочка, вероятнее всего, отдыхала в каком-нибудь заведении, ведь в руках и Дамиано, и Солери держали стакан с алкогольным напитком.

Отметим, что впервые Дамиано Давид заговорил о своих отношениях в июне прошлого года, после того, как ему начали приписывать разнообразные романы.

Рокер решил опровергнуть сплетни и подтвердил, что уже более четырех лет встречается с итальянской моделью Джорджией Солери.

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