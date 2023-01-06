Солист Måneskin с обнаженным торсом и короткими волосами ошеломил новым имиджем

Мнения поклонников разделились по поводу новой прически.
Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Maneskin Дамиано Давид похвастался перед фанами сменой имиджа.
На своей странице в Instagram исполнитель поделился новой фотографией, на которой позировал с обнаженным торсом. Дамиано показал свои многочисленные татуировки и новую прическу. Оказалось, что музыкант выбрил свои длинные волосы.
"Не делай вид, что не знаешь", — подписал фотографию Давид.
Однако в комментариях мнения поклонников относительно нового имиджа звезды разделились. Некоторым показалось, что побрив волосы, Дамиано потерял свою индивидуальность.
- Пожалуйста, просто отрастите свои волосы назад, Дамиано!
- Эминем, это ты?
- Как всегда, идеален!
- Нет! Только не твои волосы!
- Дамиано, ты всегда секси!
Напомним, ранее Дамиано Давид показал нежные поцелуи со своей девушкой.
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