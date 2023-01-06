Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Солист Måneskin с обнаженным торсом и короткими волосами ошеломил новым имиджем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1368
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Солист Måneskin с обнаженным торсом и короткими волосами ошеломил новым имиджем

Дамиано Давид / Фото: Getty Images

Мнения поклонников разделились по поводу новой прически.

Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Maneskin Дамиано Давид похвастался перед фанами сменой имиджа.

На своей странице в Instagram исполнитель поделился новой фотографией, на которой позировал с обнаженным торсом. Дамиано показал свои многочисленные татуировки и новую прическу. Оказалось, что музыкант выбрил свои длинные волосы.

"Не делай вид, что не знаешь", — подписал фотографию Давид.

Дамиано Давид / © instagram.com/ykaaar
Дамиано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

Однако в комментариях мнения поклонников относительно нового имиджа звезды разделились. Некоторым показалось, что побрив волосы, Дамиано потерял свою индивидуальность.

  • Пожалуйста, просто отрастите свои волосы назад, Дамиано!
  • Эминем, это ты?
  • Как всегда, идеален!
  • Нет! Только не твои волосы!
  • Дамиано, ты всегда секси!

Напомним, ранее Дамиано Давид показал нежные поцелуи со своей девушкой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1368
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация