Солист Måneskin с обнаженным торсом и короткими волосами ошеломил новым имиджем

Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Maneskin Дамиано Давид похвастался перед фанами сменой имиджа.

На своей странице в Instagram исполнитель поделился новой фотографией, на которой позировал с обнаженным торсом. Дамиано показал свои многочисленные татуировки и новую прическу. Оказалось, что музыкант выбрил свои длинные волосы.

"Не делай вид, что не знаешь", — подписал фотографию Давид.

Дамиано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

Однако в комментариях мнения поклонников относительно нового имиджа звезды разделились. Некоторым показалось, что побрив волосы, Дамиано потерял свою индивидуальность.

Пожалуйста, просто отрастите свои волосы назад, Дамиано!

Эминем, это ты?

Как всегда, идеален!

Нет! Только не твои волосы!

Дамиано, ты всегда секси!

Напомним, ранее Дамиано Давид показал нежные поцелуи со своей девушкой.

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