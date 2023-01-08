Солист Måneskin в день рождения выбрил на голове логотип известного бренда

Солист группы Måneskin Дамиано Давид снова шокировал поклонников переменами в своем облике.

В свой 24-й день рождения, который певец отмечает 8 января, он решил обновить свою прическу и выбрил на затылке логотип итальянского люксового бренда GUCCI. Фотографиями своего нового образа Давид поделился в Instagram.

Фото: instagram.com/ykaaar

"Парень-именинник. +24 для меня. "90-е" новые "20-е", — подписал фотографии со дня рождения Дамиано.

Фото: instagram.com/ykaaar

Фото: instagram.com/ykaaar

Фото: instagram.com/ykaaar

Свой день рождения солист группы отметил громкую вечеринку в стиле "90-х". Все гости на празднике выбрали наряды в духе того времени и аксессуары. Так, сам именинник Дамиано выбрал белые широкие брюки, красную футболку и черный бомбер.

Фото: instagram.com/ykaaar

Фото: instagram.com/ykaaar

Отметим, что на днях поклонники впервые увидели Дамиано с бритой головой, до этого певец носил длинные волосы, поэтому для многих такая смена стала неожиданностью. Большинство фанатов были огорчены, когда увидели обнаженную голову артиста.

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