Солист Maneskin Дамиано Давид кардинально сменил образ и начал сольную карьеру

Фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид удивил своим новым образом и объявил о начале сольной карьеры.

Артист посетил премию MTV VMA 2024, которая состоялась в Нью-Йорке, США. На мероприятии рокера было просто не узнать. В частности, он выбрал коричневый костюм, который скрыл все его татуировки, и дополнил образ галстуком. Волосы Дамиано Давид собрал в аккуратную укладку, а также отрастил усы. Фанаты были ошеломлены, когда увидели солиста группы Maneskin, который запомнился на "Евровидении-2021" как брутальный рокер, в таком образе. К слову, артиста просто не узнать.

Дамиано Давид / Фото: Associated Press

Но не только этим удивил Дамиано Давид. Оказалось, он начал сольную карьеру и уже работает над собственным проектом. Певец запланировал выпуск первой композиции на 27 сентября. В разговоре с Yahoo News исполнитель поделился, что его сольное творчество будет кардинально отличаться от того, которое было у группы Maneskin.

Что же касается самого коллектива, то Дамиано Давид поторопится успокоить поклонников. Он заверил, что это никоим образом не повлияет на группу, а Maneskin и дальше продолжит свое существование в таком же виде, как и сейчас.

Группа Maneskin / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинская певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, начала сольную карьеру. Об этом свидетельствуют аккаунты в соцсетях, которые исполнительница создала под собственным брендом.

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