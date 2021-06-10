Солист Maneskin Дамиано Давид официально подтвердил роман с жгучей итальянкой

Музыкант даже указал на избранницу.

Солист группы-победителя "Евровидения-2021" Maneskin Дамиано Давид, которого недавно папарацци застали на прогулке вместе с роскошной моделью, признался, что все-таки состоит в серьезных отношениях.

Так, музыкант официально подтвердил роман с сексапильной моделью Джорджией Солери, слухи о котором ходили еще с мая.

Об этом Дамиано разговорился в интервью Vanityfair, где группа украсила новую обложку глянца.

На вопрос о личной жизни, Дамиано ответил:

"Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Так что после четырех лет отношений я упомянул ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать".

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До такого заявления некоторые поклонницы отказывались верить, что у певца есть девушка. И даже поговаривали, что пара разошлась. Это связано с тем, что Дамиано и Джорджия редко появлялись вместе на публике и не постили совместные фото в Сети.

Однако теперь итальянский красавец подтвердил, что его сердце занято.

Напомним, слухи об отношениях Дамиано и Джорджии распространялись еще с мая. А уже в начале июня пару вместе застукали за прогулкой в Риме.

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