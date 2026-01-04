ТСН в социальных сетях

Солист Måneskin Дамиано Давид подтвердил помолвку с Дав Кэмерон и похвастался ее роскошным обручальным кольцом

Пара подтвердила слухи о помолвке и намекнула, когда будет свадьба.

Валерия Сулима
Дамиано Давид и Дав Кэмерон

Дамиано Давид и Дав Кэмерон

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид таки официально помолвлен с американской певицей и актрисой Дав Кэмерон.

Радостную новость исполнитель подтвердил в своем Instagram. Артист опубликовал фото с возлюбленной, на которых они позируют в объятиях друг друга. Дав была одета в красное платье, поверх которого накинула шубу, а Дамиано позировал в официальном костюме, но без пиджака.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон

Дамиано Давид и Дав Кэмерон

На снимках возлюбленная артиста демонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце. Таким образом пара дала понять, что официально помолвлена. Также влюбленные намекнули, когда будет свадьба. Судя по подписи к фотографиям, это произойдет в течение года.

"Это будет замечательный год", - отметил под фотографиями артист.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон помолвлены

Дамиано Давид и Дав Кэмерон помолвлены

Отметим, Дамиано Давид и Дав Кэмерон рассекретили свои отношения в ноябре 2023 года. Осенью 2025-го начали распространяться слухи о помолвке пары. Наконец, эти новости оказались правдивыми.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон

Дамиано Давид и Дав Кэмерон

Напомним, ранее солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец подтвердил женитьбу с возлюбленной-пиарщицей. Также артист показал их свадебные фото.

