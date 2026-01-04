- Дата публикации
Солист Måneskin Дамиано Давид подтвердил помолвку с Дав Кэмерон и похвастался ее роскошным обручальным кольцом
Пара подтвердила слухи о помолвке и намекнула, когда будет свадьба.
Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид таки официально помолвлен с американской певицей и актрисой Дав Кэмерон.
Радостную новость исполнитель подтвердил в своем Instagram. Артист опубликовал фото с возлюбленной, на которых они позируют в объятиях друг друга. Дав была одета в красное платье, поверх которого накинула шубу, а Дамиано позировал в официальном костюме, но без пиджака.
На снимках возлюбленная артиста демонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце. Таким образом пара дала понять, что официально помолвлена. Также влюбленные намекнули, когда будет свадьба. Судя по подписи к фотографиям, это произойдет в течение года.
"Это будет замечательный год", - отметил под фотографиями артист.
Отметим, Дамиано Давид и Дав Кэмерон рассекретили свои отношения в ноябре 2023 года. Осенью 2025-го начали распространяться слухи о помолвке пары. Наконец, эти новости оказались правдивыми.
