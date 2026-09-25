Солист Måneskin Дамиано Давид женился на певице: первые фото свадьбы в Италии и необычные образы

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © Associated Press

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Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид и американская певица и актриса Дав Камерон официально стали мужем и женой.

Пара, которая вместе около трех лет, сыграла камерную свадьбу на Родине певца — одном из живописных городов Италии, Тоскане.

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Как сообщает Vogue Italia, церемония состоялась в исторической ратуше Palazzo dei Priori в Монтальчино, здание которой датируется XIII веком. Возлюбленные отказались от традиционных свадебных образов и оба появились на церемонии в светлых костюмах.

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Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © Getty Images

27-летний Дамиано выбрал кремовый костюм, надел на голое тело. 30-летняя Дав сделала ставку на брючный образ, состоявший из удлиненного жакета, полупрозрачной рубашки с галстуком и широких брюк. Невеста дополнила образ букетом белых цветов.

После регистрации брака молодожены покинули историческое здание и отправились по улицам Монтальчино на винтажном кабриолете. Свадьба проходит в закрытом формате, однако первые кадры с особого дня уже появились в Сети.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © Getty Images

Дамиано Давид и Дав Кэмерон: история любви

Роман Дамиано и Дав начался в 2023 году. В начале 2026-го возлюбленные сообщили поклонникам о помолвке. Теперь они официально стали супругами. Для обоих артистов этот брак первый.

До отношений с Дав Кэмерон Дамиано в течение семи лет встречался с итальянской моделью Джорджией Солери. Их разрыв привлек внимание публики после того, как у Сети появилось видео, где певец целовался с другой девушкой. Впоследствии Дамиано и Соллери объяснили, что до момента появления видео они уже не были вместе.

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К слову, празднование свадьбы Дамиано и Дав Камерон должно занять несколько дней. Среди гостей ожидают и коллег певца из группы Måneskin — Викторию Де Анджелис, Томаса Раджи и Итана Торкио. Именно с ними Дамиано в 2021 одержал победу для Италии на «Евровидении».

Напомним, недавно актриса Виталина Библив впервые рассказала о необычном формате своей свадьбы и как она с мужем креативно женилась в Киеве.

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