Солист Måneskin Дамиано Давид женится на своей девушке после двух лет отношений

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © Associated Press

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид женится на своей девушке, американской певице и актрисе Дав Кэмерон.

Именно так утверждает издание TMZ. Влюбленные обручились недавно. Более того, уже даже есть подтверждение того, что Дамиано Давид сделал предложение избраннице. В частности, их застали во время прогулки в Сиднее, Австралия. На безымянном пальце у Дав виднелось кольцо с немалым бриллиантом.

К слову, пара обручилась после двух лет отношений. Годовщину Дамиано Давид и Дав Кэмерон праздновали совсем недавно. Издание обращалось к артистам за комментариями о помолвке, однако те хранят молчание.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © Associated Press

Отметим, Дамиано Давид рассекретил отношения со старшей на три года Дав Кэмерон в ноябре 2023 года. Кстати, это произошло после того, как папарацци застали парочку на одном из пляжей Сиднея.

