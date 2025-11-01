ТСН в социальных сетях

Солист Måneskin Дамиано Давид женится на своей девушке после двух лет отношений

Музыкант обручился с избранницей.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © Associated Press

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид женится на своей девушке, американской певице и актрисе Дав Кэмерон.

Именно так утверждает издание TMZ. Влюбленные обручились недавно. Более того, уже даже есть подтверждение того, что Дамиано Давид сделал предложение избраннице. В частности, их застали во время прогулки в Сиднее, Австралия. На безымянном пальце у Дав виднелось кольцо с немалым бриллиантом.

К слову, пара обручилась после двух лет отношений. Годовщину Дамиано Давид и Дав Кэмерон праздновали совсем недавно. Издание обращалось к артистам за комментариями о помолвке, однако те хранят молчание.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © Associated Press

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © Associated Press

Отметим, Дамиано Давид рассекретил отношения со старшей на три года Дав Кэмерон в ноябре 2023 года. Кстати, это произошло после того, как папарацци застали парочку на одном из пляжей Сиднея.

Напомним, недавно украинский актер Остап Ступка заинтриговал женитьбой с 23-летней возлюбленной. Также артист признался в спорах, которые возникают у него с избранницей на фоне этого.

