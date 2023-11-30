Солист Maneskin после развода закрутил роман со старшей на три года известной певицей

Фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид после шести лет отношений с моделью Джорджией Соллери стал встречаться с известной американской певицей и актрисой Дав Кэмерон.

Певец вместе со старшей на три года избранницей были замечены на свидании на пляже Бодни в Сиднее. Об этом сообщили иностранные медиа. Кажется, пара очень романтично провела время. В одинаковых образах влюбленные обнимались и страстно целовались. А когда смеркалось, держась за руки они покинули территорию пляжа. К тому же Дамиано понес обувь любимой.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / Фото: instagram.com/chimagazineit

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / Фото: instagram.com/chimagazineit

Ранее 24-летнего Дамиано часто замечали в компании разных девушек. В частности, недавно в Сети ходило видео, где в ночном клубе он страстно целовал блондинку из близкого окружения группы.

К слову, Дав Кэмерон уже неоднократно появлялась в компании фронтмена на публике. Давид время от времени показывается в ее соцсетях. Также актриса регулярно посещает концерты группы Maneskin и активно реагирует на их публикации. Поэтому фаны уже давно предполагали, что Дав и Дамиано находятся в отношениях, хотя и не уверены в их длительности. Впрочем, это первый общий выход пары наедине, где они не скрывали своей любви.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / Фото: instagram.com/chimagazineit

Напомним, недавно иностранные папарацци заскочили певицу Джей Ло с ее мужем Аффлеком за страстными поцелуями и объятиями. Пара устроила романтическую прогулку в Лос-Анджелесе.

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