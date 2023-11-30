Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Солист Maneskin после развода закрутил роман со старшей на три года известной певицей

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
333
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Солист Maneskin после развода закрутил роман со старшей на три года известной певицей

Дамиано Давид и Дав Кэмерон

Папарацци застали Дамиано с новой избранницей за поцелуями на пляже.

Фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид после шести лет отношений с моделью Джорджией Соллери стал встречаться с известной американской певицей и актрисой Дав Кэмерон.

Певец вместе со старшей на три года избранницей были замечены на свидании на пляже Бодни в Сиднее. Об этом сообщили иностранные медиа. Кажется, пара очень романтично провела время. В одинаковых образах влюбленные обнимались и страстно целовались. А когда смеркалось, держась за руки они покинули территорию пляжа. К тому же Дамиано понес обувь любимой.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © instagram.com/chimagazineit
Дамиано Давид и Дав Кэмерон / Фото: instagram.com/chimagazineit
Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © instagram.com/chimagazineit
Дамиано Давид и Дав Кэмерон / Фото: instagram.com/chimagazineit

Ранее 24-летнего Дамиано часто замечали в компании разных девушек. В частности, недавно в Сети ходило видео, где в ночном клубе он страстно целовал блондинку из близкого окружения группы.

К слову, Дав Кэмерон уже неоднократно появлялась в компании фронтмена на публике. Давид время от времени показывается в ее соцсетях. Также актриса регулярно посещает концерты группы Maneskin и активно реагирует на их публикации. Поэтому фаны уже давно предполагали, что Дав и Дамиано находятся в отношениях, хотя и не уверены в их длительности. Впрочем, это первый общий выход пары наедине, где они не скрывали своей любви.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон / © instagram.com/chimagazineit
Дамиано Давид и Дав Кэмерон / Фото: instagram.com/chimagazineit

Напомним, недавно иностранные папарацци заскочили певицу Джей Ло с ее мужем Аффлеком за страстными поцелуями и объятиями. Пара устроила романтическую прогулку в Лос-Анджелесе.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
333
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация