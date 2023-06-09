Солист Maneskin после шести лет отношений разошелся с возлюбленной, а через два дня целовал другую в клубе

Фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид после шести лет отношений разошелся со своей девушкой, моделью Джорджией Солери.

Причем стало об этом известно после того, как в Сети появилось видео, где 24-летний Дамиано в клубе горячо целует незнакомую блондинку. После того, как ролик получил широкую огласку, певец подтвердил, что они с Солери больше не вместе.

Бывшая девушка Дамиано Давида / Фото: instagram.com/ykaaar

"Мне очень жаль, что это видео вышло, это не так, как я хотел справиться с ситуацией. И это была моя ошибка. Мы с Джорджией решили разойтись несколько дней назад, так что никаких измен не было", – прокомментировал Давид.

Он также выразил надежду, что эта ситуация никак не повлияет на имидж его бывшей Джорджии и попросил фанатов "уважать деликатность этого момента".

С Джорджией Солери Дамиано был вместе шесть лет / Фото: instagram.com/giorgiasoleri_

Дамиано Давид и Джорджия Солери / Фото: instagram.com/ykaaar

Дамиано Давид и Джорджия Солери / Фото: instagram.com/ykaaar

Отметим, что Дамиано Давид и итальянская модель Джорджия Соери встречались в течение шести лет. Девушка очень поддерживала любимого, когда они с группой Maneskin принимали участие в конкурсе "Евровидение-2021", где одержали победу с песней "Zitti e buoni".

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