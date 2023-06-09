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Солист Maneskin после шести лет отношений разошелся с возлюбленной, а через два дня целовал другую в клубе

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
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Солист Maneskin после шести лет отношений разошелся с возлюбленной, а через два дня целовал другую в клубе

Дамиано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

У Дамиано Давида довольно насыщенная личная жизнь.

Фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид после шести лет отношений разошелся со своей девушкой, моделью Джорджией Солери.

Причем стало об этом известно после того, как в Сети появилось видео, где 24-летний Дамиано в клубе горячо целует незнакомую блондинку. После того, как ролик получил широкую огласку, певец подтвердил, что они с Солери больше не вместе.

Бывшая девушка Дамиано Давида / © instagram.com/ykaaar
Бывшая девушка Дамиано Давида / Фото: instagram.com/ykaaar

"Мне очень жаль, что это видео вышло, это не так, как я хотел справиться с ситуацией. И это была моя ошибка. Мы с Джорджией решили разойтись несколько дней назад, так что никаких измен не было", – прокомментировал Давид.

Он также выразил надежду, что эта ситуация никак не повлияет на имидж его бывшей Джорджии и попросил фанатов "уважать деликатность этого момента".

С Джорджией Солери Дамиано был вместе шесть лет / © instagram.com/giorgiasoleri_
С Джорджией Солери Дамиано был вместе шесть лет / Фото: instagram.com/giorgiasoleri_
Дамиано Давид и Джорджия Солери / © instagram.com/ykaaar
Дамиано Давид и Джорджия Солери / Фото: instagram.com/ykaaar
Дамиано Давид и Джорджия Солери / © instagram.com/ykaaar
Дамиано Давид и Джорджия Солери / Фото: instagram.com/ykaaar

Отметим, что Дамиано Давид и итальянская модель Джорджия Соери встречались в течение шести лет. Девушка очень поддерживала любимого, когда они с группой Maneskin принимали участие в конкурсе "Евровидение-2021", где одержали победу с песней "Zitti e buoni".

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Дата публикации
Просмотры
1202
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