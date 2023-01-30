Солист Maroon 5 Адам Левин и его жена Бехати Принслу в третий раз стали родителями — СМИ

В семье солиста группы Maroon 5 Адама Левина и его жены, модели Victoria's Secret Бехати Принслу, произошло пополнение.

После громкого скандала об измене музыканта беременные жене поклонников супругов ждали радостные новости. Инсайдер сообщил изданию Pеople о том, что у 43-летний Левин и 34-летняя Принслу стали родителями в третий раз.

Да и самые счастливые родители пока никак не комментировали пополнение в своей семье. Поэтому пока пол ребенка не известен.

Напомним, что во время беременности Бехати вокруг семьи разразился настоящий скандал. Instagram-модель Самнер Строу ошеломила подробностями своих отношений с музыкантом. По словам девушки, Левин в течение года изменял с ней своей жене и даже хотел назвать будущего ребенка ее именем.

После заявлений модели, Адам обратился к своим поклонникам и заявил, что берет ответственность за свои поступки. После громкого скандала музыканту удалось в конце концов помириться с женой.

Отметим, что Адам Левин и Бехати Принслу поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух старших дочерей, Джио Грейс и Дасти Роуз.

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