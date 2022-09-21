Солист Maroon 5 Адам Левин изменил беременной жене и объяснил, почему: "Я беру на себя всю ответственность"

Так, на днях Instagram-модель Самнер Строу ошеломила откровенным признанием.

В своем TikTok блогерша разместила видео, в котором призналась, что год находилась в отношениях с фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином. Как известно, исполнитель уже восемь лет женат на модели Victoria's Secret Бехати Принслу и сейчас они ждут третьего ребенка.

Адам Левин и Бегати Принслу / Фото: Associated Press

В видео Строу поделилась, что у нее в течение года были отношения с мужчиной, женатым на модели Victoria's Secret.

"В то время я была юная, наивная и часто чувствовала, что меня просто используют. У меня не было популярности, как сейчас и мной было легко манипулировать. Уверена, вы знаете, кто такой Адам Левин", – объяснила Строу и показала переписку с артистом.

Далее модель рассказывает, что после того, как она прервала их общение, Левин снова ей о себе напомнил с неожиданным сообщением – артист сообщил тиктокерше, что снова станет отцом и захотел назвать ребенка ее именем:

"Мы встречались около года. После того, как я прервала общение, он вернулся в мою жизнь с таким сообщением: "Ок, серьезный вопрос. У меня будет еще один ребенок, и если это будет мальчик, я действительно хочу назвать его Самнер. Ты не против? Я серьезно" – говорилось в сообщениях.

Девушка добавила, что решила об этом рассказать, поскольку один из ее знакомых угрожал продать эту историю папарацци.

Любопытно, что Адам Левин не заставил долго ждать реакции. В сторис своей страницы в Instagram солист Maroon 5 оставил сообщение, в котором не опроверг слухи об интрижке с моделью и заявил, что берет на себя полную ответственность за произошедшее:

"Моя жена и моя семья – это все, что меня волнует в этом мире. Быть настолько наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно имеет для меня значение, была самая большая ошибка, которую я когда-либо мог совершить. Я никогда не сделаю этого снова. Я беру на себя всю ответственность. Мы пройдем через это. И мы пройдем через это вместе", — написал Левин.

Адам Левин прокомментировал свое предательство / Фото: instagram.com/adamlevine

Отметим, что Адам Левин и Бехати Принслу поженились в 2014 году. У супругов есть двое детей, дочери Джио Грейс и Дасти Роуз. На днях стало известно, что звездная пара ожидает третьего ребенка.

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