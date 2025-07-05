Солист нашумевшего хора "Гомін" впервые высказался о жене и ее родственниках в оккупации: "Был перелом"

Вадим Яценко

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Художественный руководитель хора "Гомін", который собирает миллионы ценителей в Сети, Вадим Яценко впервые откровенно высказался о личной жизни.

Так, вокруг семейного статуса дирижера внимание возросло после одного из его недавних вирусных видео в TikTok. На кадрах Вадим вместе с хором акапельно исполнил песню Степана Гиги "Цей сон". Выступление мгновенно покорило Сеть и набрало более семи миллионов просмотров. В новом интервью для медиа-хаба "Твоє місто" Яценко впервые признался, что уже женат. У музыканта есть жена Анастасия Рябошапка. Супруги воспитывают сына. По словам Вадима, они с возлюбленной вместе еще со школы.

"Есть у меня жена. Мы с ней вместе еще со школы, с восьмого класса. У нас в августе уже 10 лет с момента нашей свадьбы. Она тоже певица и учились мы повсюду вместе. Мы закончили консерваторию в дирижерском хоровом отделении. Сейчас она поет в тех разных проектах, там, где я дирижирую, она поет. Я стараюсь быть хорошим папой в первую очередь. У меня крутой малыш. Он растет на тех песнях, которые мы исполняем", - рассказал артист.

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Вадим Яценко с женой и сыном

Анастасия родом из Мариуполя, но теперь вся семья проживает и работает во Львове. К слову, ее родственники в начале полномасштабного вторжения находились в оккупации. К счастью, бабушка Рябошапки смогла эвакуировалась и теперь живет рядом с супругами во Львове. Более того, после увиденного геноцида женщина перешла на украинский язык.

"Сама Настя из Мариуполя. Мы туда ездили с 2016 года каждый год к родственникам отдыхать. Был перелом. Самый большой перелом произошел в ее семье в начале полномасштабной войны. Потому что в первый день начали наступать на Мариуполь. Там остались родственники Насти, в частности ее бабушка. Она три недели была в оккупации. И потом ее удалось вывезти во Львов. Она очень помогает нам с малым. Женщина, которая всю жизнь проговорила на русском в Мариуполе, теперь не говорит ни одного русского слова. И это человек, который более 70 лет говорил по-русски", - добавил Яценко.

Напомним, недавно оппозиционный блогер Марк Фейгин показал свою новую избранницу-киевлянку и их общую дочь, которая недавно тайно родилась.