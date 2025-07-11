Солист нашумевшего хора "Гомін" заявил о броне от мобилизации и назвал причину: "Есть некоторые пункты"

Вадим Яценко

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Художественный руководитель хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко, который покоряет Сеть своим пением и собирает миллионные просмотры, рассказал о броне от мобилизации от работы и сколько зарабатывает.

Так, артист, который недавно делился деталями своего брака, рассказал, что сейчас имеет официальное бронирование от мобилизации, предоставленное ему из-за работы в Оперном театре во Львове. По словам Яценко, это связано с признанием его заведения частью критической инфраструктуры. Он отметил, что не слишком погружался в юридические нюансы процедуры, однако понимает общую логику - речь идет, в частности, об объемах налогов, которые платит учреждение.

"Я имею бронь от Оперного театра. Так есть из-за момента критичности, критической инфраструктуры и так далее. Там есть некоторые пункты, по которым определяется критичность. Момент того, что идут достаточно большие налоги в государство, связанные с процентом налогов, с суммой налогов, которые организация платит. То есть я не особо углублялся, чисто математически знаю, как это все работает", — поделился в интервью Наталье Балюк.

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Вадим Яценко

Кроме того, музыкант поделился, каковы его доходы во время войны. Вадим не стал вдаваться в подробности и не назвал цифры, но отметил, что речь идет не о больших суммах. В то же время заработанного ему хватает на проживание, питание и бюджетную одежду.

"Небольшая. Этого хватает, чтобы снимать квартиру во Львове, потому что не имеем собственного жилья, покупать продукты... У меня штаны из секонд-хенда. В Органном зале я официально работаю на полставки. Моя основная ставка, основная работа - это главный хормейстер Оперного. Я переехал во Львов семь лет назад, и это была моя основная работа. В Органном зале я начал работать вместе с хором "Гомін" два года назад, поэтому там я работаю по совместительству", — пояснил звезда.

Напомним, недавно мама Вадима Яценко показала его дом, в котором вырос, и удивила, когда он на самом деле начал петь.