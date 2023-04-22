Солист Quest Pistols Антон Савлепов разошелся с женой Ириной Горбачевой, засветившейся в Москве

Новость о том, что во время полномасштабного вторжения жена участника группы Quest Pistols Антона Савлепова, актриса Ирина Горбачева уехала в Москву, озадачила фанов исполнителя.

Сайт ТСН.ua обратился за разъяснением к Савлепову и поинтересовался, обсуждала ли Ирина с ним поездку в страну-агрессор россию и как он к этому вообще относится. В комментарии нашему сайту Антон признался, что разошелся с Горбачевой:

"Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", — сказал артист.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Разошлись ли супруги официально и стала ли причиной разрыва позиция Горбачевой относительно полномасштабного вторжения россии в Украину, Савлепов говорить не стал.

Отметим, что об отношениях Антона Савлепова с Ириной Горбачевой стало известно в августе 2020 года. А уже через год влюбленные поженились. Пара отыграла маленькую свадьбу в июле 2021 года в Турции. Отметим, что Горбачева родилась и до 9 лет проживала в Мариуполе. Со временем переехала в Россию, где живет в Москве и считается российской актрисой.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились в 2021 году / Фото: скриншот с видео

Но Горбачева часто приезжала в Украину и не раз признавалась стране в любви. Тем не менее с началом полномасштабного вторжения Горбачева никоим образом не выразила свою позицию. Единственное, что сделала артистка после начала полномасштабной войны, отменила свои выступления в Москве и Санкт-Петербурге, назвав вторжение "ситуацией, которая происходит".

Жена Антона Савлепова Ирина Горбачева приехала на Московский кинофестиваль

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