Солист Quest Pistols Антон Савлепов упал со сцены вниз головой прямо во время концерта

Фронтмен украинского коллектива Quest Pistols Антон Савлепов упал со сцены вниз головой прямо во время концерта.

Это произошло во время выступления группы в одном из ночных клубов Кишинева, Молдова. Именно тогда Quest Pistols исполнял украиноязычную композицию "Я твій наркотик", которая раньше звучала на русском, но музыканты ее перевели.

Во время исполнения припева Савлепов встал на одно колено у края сцены. Однако певец не удержал равновесие и полетел головой вниз. У сцены стояла толпа поклонников, они пытались удержать исполнителя и не дать ему больно травмироваться. Охранники и другие участники коллектива бросились помогать Савлепову.

Сам музыкант не комментировал этот инцидент. Местные молдавские издания, которые распространили видео с падением, отметили, что после этого артист поднялся на сцену и продолжил петь.

Напомним, падение знаменитостей со сцены – это не редкость. Ранее сайт ТСН.ua делал подборку о звездах, которые попадали в курьезные инциденты и падали на публике.

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