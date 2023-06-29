Солист Quest Pistols Савлепов после развода с россиянкой засветился с новой девушкой

Участник группы Quest Pistols Антон Савлепов после развода с российской актрисой Ириной Горбачевой, похоже, обрел новую любовь.

По крайней мере, такие выводы сделали поклонники артиста. На днях Савлепов на странице в Instagram показал, как отпраздновал день рождения. 14 июня артисту исполнилось 35 лет.

Антон показал, как провел этот день. Музыкант не стал устраивать громкого празднества, а отправился на природу. Судя по фотографиям, которыми Савлепов поделился в фотоблоге, он обожает рыбалку. Чем и занимался в день рождения. На фото артист позирует с удочкой в руках, а также стоя в озере и любуясь закатом.

Антон Савлепов отпраздновал 35-летие / Фото: instagram.com/anton_savlepov

Антон Савлепов отпраздновал 35-летие / Фото: instagram.com/anton_savlepov

Антон Савлепов отпраздновал 35-летие / Фото: instagram.com/anton_savlepov

Впрочем, больше всего внимание поклонников Савлепова привлекло фото, где он изображен с незнакомой девушкой. Ее лицо не видно. Она сидит на руках у Антона и крепко его обнимает. Фаны подумали, что это бывшая супруга певца, российская актриса Ирина Горбачева и даже провели расследование:

Антон Савлепов, вероятно, показал свою девушку / Фото: instagram.com/anton_savlepov

Это Ирина на фото? Очень на нее похожа

У девушки татуировка на руке. Зашла посмотреть фотки Иры, у нее нет татуировки там. Так что это не она

Ирина лысая, а у этой волосы длинные и заплетенные в хвост

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Напомним, что в конце апреля Антон Савлепов в комментарии сайту ТСН.ua признался, что расстался с российской актрисой Ириной Горбачевой, с которой был в браке меньше года. Что стало причиной разрыва, Антон не захотел говорить. Однако фаны уверены, что на отношения экс-супругов повлияла полномасштабная война, которую россия развязала в Украине. Кстати, в апреле 2022 года Горбачева засветилась на российском кинофестивале в Москве. После этого Савлепов объявил, что они не вместе.

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