Солист Quest Pistols Савлепов рассказал о брате в российском плену и как он туда попал

Участник группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал о своем брате Сергее, который попал в российский плен и до сих пор о нем нет никакой информации.

Артист говорит, что российские военные похитили его родного человека в 2022 году во время оккупации Купянска. В интервью "Фокусу" Савлепов рассказал, что Сергей вместе с другими патрулировал город и следил за безопасностью. Впрочем, когда в Купянск вошли оккупанты, то забрали всех мужчин, брата музыканта в том числе, в плен.

Антон Савлепов / Фото: instagram.com/anton_savlepov

"Когда началась оккупация Купянска, он был одним из тех людей, которые выходили на акции протеста. После того, когда полиция и администрация города покинула его, определенная группа людей, и среди них мой брат, решили, что теперь будут следить за безопасностью города. Я не знаю, если честно, почему именно и в какой момент его забрали, за что и почему именно он. Из-за того, что знаю, что российские военные зашли в город и забирали мужчин. Моего брата тоже, и больше он не вернулся", - поделился музыкант.

Певец говорит, что с тех пор о его брате не было никаких известий. Семья Савлепова не знает, где находится Сергей. Артист говорит, что его брат считается гражданским пленным, хотя он по факту пропавший без вести. Но, несмотря ни на что, семья Савлепова не теряет надежду и верит, что Сергей вернется.

Антон Савлепов / Фото: instagram.com/anton_savlepov

"К большому сожалению, мы не знаем о его местонахождении. Он все еще считается пленным, находится в российском плену. Но, фактически, он без вести пропал. На сколько мне известно, пока что о нем нет никакой информации. Это тяжелая и сложная ситуация для нашей семьи. Пока что не понятно, как к ней относиться. Это очень тяжело, но мы не теряем веру и надеемся на его возвращение рано или поздно", — рассказал певец.

Напомним, страна-агрессор Россия незаконно похищает гражданских и вывозит их на свою территорию, где сажает в плен. К сожалению, от действий РФ страдают и дети. Недавно певица Jerry Heil подняла этот вопрос и выпустила песню с важным месседжем. Композицию артистка посвятила детям, которых из Украины украла Россия.

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