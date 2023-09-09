Солист Rammstein, который поддержал Украину, возмутил клипом, снятым в Москве с россиянкой в главной роли

Фронтмен немецкой металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн озадачил украинских поклонников выпуском клипа на композицию Zunge.

Режиссером этого видео стала россиянка Анна Цуканова-Котт, а главную роль в работе сыграла российская модель Аглая Тарасова. С ней в видео Линдеманн изображал страсть и безумную любовь.

Тилль Линдеманн и российская модель Агглая Тарасова

Более того, клип был отснят в российской столице на арене Большого Московского цирка. А тигры, с которыми в кадре предстает Линдеманн, принадлежат ярым поклонникам путина, дрессировщикам Эдгару и Аскольду Запашным.

Тилль Линдеманн показал клип, снятый в Москве

Тилль Линдеманн показал клип, снятый в Москве

Отметим, что и Тарасова, и Цуканова-Котт молчат о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины и ни разу не высказали свою позицию.

Тилль Линдеманн показал клип, снятый в Москве

Тилль Линдеманн показал клип, снятый в Москве

Отметим, что видеоработа была снята в 2021 году – за год до полномасштабной войны. Чем руководствовался Линдеманн, когда принял решение опубликовать клип сейчас, неясно. Но, вероятно, чтобы избежать гневных комментариев от поклонников из Украины, группа закрыла под клипом комментарии.

Напомним, что Тилль Линдеманн и группа Rammstein после вторжения России поддержали Украину. Музыкант не раз на своих концертах разворачивал флаг нашего государства и даже помогал украинским переселенцам в Берлине.

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