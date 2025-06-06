Солист "ТІК" Бронюк честно рассказал о своем ІТ-бизнесе и какие еще источники дохода имеет

Виктор Бронюк / © ТСН

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Фронтмен известной украинской группы "ТІК" Виктор Бронюк после завершения службы в рядах территориальной обороны рассказал о своей деятельности в тылу.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" звезда рассказал, что совмещает сразу несколько ответственных ролей. Он возглавляет Винницкую областную филармонию, развивает IT-бизнес как совладелец и продолжает культурную деятельность. Как признается сам артист, он слышал сплетни, мол, ему "отдали филармонию на откуп". Но в реальности, говорит Бронюк, все было обосновано. Когда предыдущий директор филармонии умер, звезде предложили возглавить учреждение - и он согласился, ведь имел амбиции развивать культуру даже в сложные времена.

"Очень сильно спрятался, да. Я тоже много чего слышал. На самом деле мне есть чем заняться. Я являюсь совладельцем IT-компании. Мы имеем мобильное приложение. За все это время широкомасштабного вторжения мы сделали много интересных решений. Например, одно из них - это внедрение электронных сборов жителей. Механизма не было. Особенно в городах деоккупированных. И за свои средства мы предоставили в бесплатное пользование гражданам. Мы имеем также компанию, которая обеспечивает бухгалтерские услуги на рынке ЖКХ. Сейчас, если будет все нормально, то запустим маркетплейс", - отметил Бронюк.

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Виктор Бронюк

Относительно филармонии, Бронюк отмечает, что критический статус учреждению предоставили уже после его прихода. Тем не менее, несмотря на свою бронь, он помогает армии финансово вместе с местными предпринимателями и неравнодушными. Кроме того, занимается благотворительным фондом.

"Совмещаю как-то, но на самом деле руководители Винницы и области где-то полгода вели разговоры, потому что предыдущий глава уже был в возрасте и в результате болезни умер. Работаю с сентября месяца, чуть больше полугода. Я когда пришел, там не было критического статуса. Но теперь где-то с коллегами, с бизнесменами скидываемся - потребностей не уменьшилось на самом деле", - добавил артист.

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