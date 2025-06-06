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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
297
Время на прочтение
2 мин

Солист "ТІК" Бронюк честно рассказал о своем ІТ-бизнесе и какие еще источники дохода имеет

Артист зарабатывает не только музыкой.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Виктор Бронюк

Виктор Бронюк / © ТСН

Фронтмен известной украинской группы "ТІК" Виктор Бронюк после завершения службы в рядах территориальной обороны рассказал о своей деятельности в тылу.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" звезда рассказал, что совмещает сразу несколько ответственных ролей. Он возглавляет Винницкую областную филармонию, развивает IT-бизнес как совладелец и продолжает культурную деятельность. Как признается сам артист, он слышал сплетни, мол, ему "отдали филармонию на откуп". Но в реальности, говорит Бронюк, все было обосновано. Когда предыдущий директор филармонии умер, звезде предложили возглавить учреждение - и он согласился, ведь имел амбиции развивать культуру даже в сложные времена.

"Очень сильно спрятался, да. Я тоже много чего слышал. На самом деле мне есть чем заняться. Я являюсь совладельцем IT-компании. Мы имеем мобильное приложение. За все это время широкомасштабного вторжения мы сделали много интересных решений. Например, одно из них - это внедрение электронных сборов жителей. Механизма не было. Особенно в городах деоккупированных. И за свои средства мы предоставили в бесплатное пользование гражданам. Мы имеем также компанию, которая обеспечивает бухгалтерские услуги на рынке ЖКХ. Сейчас, если будет все нормально, то запустим маркетплейс", - отметил Бронюк.

Виктор Бронюк

Виктор Бронюк

Относительно филармонии, Бронюк отмечает, что критический статус учреждению предоставили уже после его прихода. Тем не менее, несмотря на свою бронь, он помогает армии финансово вместе с местными предпринимателями и неравнодушными. Кроме того, занимается благотворительным фондом.

"Совмещаю как-то, но на самом деле руководители Винницы и области где-то полгода вели разговоры, потому что предыдущий глава уже был в возрасте и в результате болезни умер. Работаю с сентября месяца, чуть больше полугода. Я когда пришел, там не было критического статуса. Но теперь где-то с коллегами, с бизнесменами скидываемся - потребностей не уменьшилось на самом деле", - добавил артист.

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник рассекретил, чем зарабатывает на жизнь во время войны и достроил ли свой двухэтажный дом.

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Дата публикации
Количество просмотров
297
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