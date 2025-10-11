Солист "ТИК" Бронюк на редких фото удивил, как его сын за 15 лет изменился до неузнаваемости

Виктор Бронюк с сыном / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Лидер украинской группы "ТИК", певец Виктор Бронюк впервые за долгое время показал фото с сыном-подростком.

Снимками с Даниилом артист поделился не просто так. Дело в том, что 11 октября наследник исполнителя празднует день рождения. Более того, у парня в этом году еще и юбилей. Даниилу исполняется 15 лет. Поэтому, Виктор Бронюк в своем Instagram опубликовал серию редких фотографий с сыном. Кадры были как и архивные, так и свежие, поэтому, можно разглядеть, как с годами сын исполнителя изменился просто до неузнаваемости.

Также Виктор Бронюк адресовал Даниилу теплые и приятные слова с поздравлениями и пожеланиями. Артист отметил, что парень растет достойным, умным и серьезным человеком. Певцу нравится, что он уже может спокойно советоваться с сыном, а тот ему помогает в вещах, в которых разбирается. Виктор Бронюк желает сыну достигать успехов, уверенно идти к мечтам и желаниям, а он его всегда поддержит.

"У серьезного мужчины первый серьезный юбилей - 15 лет! Сын, листаю твои фото, где ты еще маленький, смотрю на тебя, возмужавшего, и радуюсь, что ты растешь достойным человеком! Мой крутой и профессиональный советчик во многих современных вещах. Радуюсь всем твоим успехам, верю в тебя и всегда рядом! Уверенно иди к своим мечтам и своему собственному пути! Крепкого здоровья и радости тебе от каждого дня! Будь счастливым, Даниил! С днем рождения!" - обратился к сыну артист.

Напомним, недавно день рождения был у жены певца. Артист также поздравлял возлюбленную с важным праздником и делился ее редкими фото.