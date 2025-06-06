Солист "ТІК" Бронюк вспомнил намерение пойти в команду Зеленского и удивил, почему ему отказали

Виктор Бронюк, Владимир Зеленский

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Фронтмен украинской группы "ТІК" Виктор Бронюк, который ранее рассказал о двух детях, поделился подробностями относительно своего потенциального участия в политической команде действующего президента Владимира Зеленского.

Как признался артист в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці", ему лично предлагали присоединиться к представительству в регионе, однако из-за ряда вопросов и неопределенности относительно роли - он отказался. Однако предложил в будущем оказывать помощь при необходимости.

"Команда действующей власти сегодня, сам Владимир Зеленский, мне предлагали присоединиться к их команде. Быть представителем как раз в регионе Винницкой области. Мы до того были знакомы и нормально общались. Но после поставленных мной вопросов я не понимал своего участия: что я должен делать, где моя зона ответственности, как я должен себя вести по отношению к общению с потенциальными народными депутатам. Поэтому я, понимая серьезность этого процесса, сказал, что где нужна будет какая-то поддержка, пожалуйста, обращайтесь", - вспомнил Бронюк.

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Виктор Бронюк / © ТСН

После этого, по словам фронтмена "ТІК", ситуация в Винницкой области развивалась уже без его участия - появились новые лица, среди которых были и другие люди, политическое прошлое которых вызвало у артиста удивление и разочарование. Поэтому в результате он окончательно остался в стороне от политической кампании.

"Дальше возникла такая история, что нашлись люди в Винницкой области, которые захотели представлять интересы этой политической силы. Я позвонил человеку, который тогда занимался формированием штаба, говорю, что есть здесь люди. Мы приехали в Киев, встретились, поговорили. Дальше все пошло параллельно, развивались другие процессы. А потом я услышал в Виннице, что человек, который недолюстрирован, перекрашен, что они имеют отношение к организации избирательного процесса, связанного с командой "Слуги народа". Я еще раз спросил, говорю, что если вы там все решили, просто скажите – никто не обижается. На следующий день уже объявили представителя этой организации из бывшой Партии регионов. И мне было неприятно, потому что можно было чисто по-человечески сказать", - добавил артист.

Напомним, недавно Виктор Бронюк честно признался, почему оставил службу в ТРО и что именно ему предоставило бронь.