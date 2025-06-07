Солист "ТІК" Бронюк высказался о слухах о зависимости Ляписа Трубецкого, с которым он сотрудничал

Виктор Бронюк, Ляпис Трубецкой

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Фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк прокомментировал ситуацию вокруг белорусского музыканта Сергея Михалка из группы "Ляпис Трубецкой", с которым он записал сатирический хит "Олені".

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" артист рассказал о личном отношении к коллеге и поделился мыслями относительно права на исполнение песни. По словам Бронюка, с Михалком он виделся в последний раз еще в период пандемии COVID-19. О нынешнем состоянии артиста знает только по слухам, но считает, что каждый сам отвечает за свой выбор в жизни. Однако не исключает, что он стал зависимым от алкоголя.

Кадр с концерта Ляписа Трубецкого в Харькове до полномасштабного вторжения / © "Комсомольская правда" в Украине

"Я виделся с ним где-то в ковидный период в в Киеве. Я знаю, что он до этого вел здоровый образ жизни. Слышал сейчас от коллег, что он вернулся к тому (злоупотреблению алкоголем - прим. ред.). Это его личное дело, наверное. Он взрослый человек и сам себе решает, что ему делать. У меня сейчас даже нет его актуального номера телефона. Когда-то был, сейчас нет"

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Что касается самой композиции - никаких претензий или запретов на исполнение со стороны группы "ТІК" нет. Поэтому Михалок, как и Бронюк, могут исполнять вирусный хит без нарушения прав: "Конечно имеет. Я вообще не запрещаю. Мы даже когда-то, когда еще Павел Блатников был вторым солистом, попробовали несколько раз исполнять вживую, то тяжело было и мы покинули эту затею и больше к ней не возвращались".

К слову, во время войны в Украине группа "Ляпис Трубецкой" вернулась на сцену после длительной паузы и провела более сотни благотворительных концертов в разных странах, чтобы поддержать ВСУ. Лидер группы Сергей Михалок открыто выступает против диктаторов в России и Беларуси, превратив музыку в форму сопротивления. Часть самых известных песен группы перевели на украинский - этим занимались Сергей Жадан и Юрий Строкань.