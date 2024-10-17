Солист "ТИК" Виктор Бронюк ошеломил похудением на 30 кило: фото до и после

Лидер группы "ТИК", украинский певец Виктор Бронюк поделился, что похудел на 30 килограмм.

Артист говорит, что раньше его вес составлял 120 кило. Лишние килограммы музыкант набрал во время гастролей, а также у него к этому есть склонность. Певец признается, что в таком весе ему было достаточно сложно. Кроме того, это негативно влияло на организм Виктора Бронюка, поэтому он решил действовать и избавляться от лишних килограмм.

"Я когда-то весил почти 120 килограмм. Почему так произошло? Гастрольная деятельность, склонность само собой. После первого тура плюс 10 кг, после второго. И вот все шутки, что хорошего человека должно быть много, не работают. Реально тяжело было", — рассказал артист на подкасте "СучЦукрМуз".

Виктор Бронюк до похудения / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктор Бронюк полностью отказался от алкоголя. Кроме того, исполнитель стал следить за питанием и рационом. Спортом заниматься певец не любит, однако он часто прогуливается. Это все дало результат. Наконец, Виктор Бронюк похудел на 30 кило.

"Похудел сейчас на 30 килограммов, это условно три ведра воды. Это нагрузка на сердце, скелет, ты понимаешь, что у тебя еще есть внутренние органы. Поэтому нужно принимать решения, нужно было делать какой-то выбор. Тяжело, но я сделал. Я отказался от алкоголя, неконтролируемого потребления продуктов питания. Начал более-менее рационально питаться, стараюсь больше гулять", — поделился артист.

Виктор Бронюк после похудения / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, недавно Виктор Бронюк показывал своего 14-летнего сына. Также артист поздравлял подростка с особым праздником.

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