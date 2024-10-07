Солист "ТИК" Виктор Бронюк показал редкие фото с женой-красавицей и публично обратился к ней

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк впервые за длительное время показался с женой-красавицей и публично обратился к ней по случаю важной даты.

В семье исполнителя праздник. В избранницы музыканта день рождения. Виктор Бронюк не оставил возлюбленную без внимания, а публично поздравил ее. В частности, артист опубликовал редкие фото с Татьяной. Кадры были сделаны еще в теплое время. На снимках жена Бронюка предстает в белом платье, а образ она дополнила массивным ожерельем. Тем временем певец позировал рядом с возлюбленной в светлой футболке и штанах. Виктор Бронюк не только публиковал кадры с избранницей, но и адресовал ей теплые слова.

Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Моя прекрасная и неугомонная любимая, с днем рождения! Увлекаюсь твоей неисчерпаемой энергией, жаждой постоянно развиваться и умением превращать в красоту и успех все, к чему ты прикасаешься. Обожаемая жена, лучшая мама, заботливая дочь, успешная бизнесвумен. Во всех проявлениях и сферах жизни ты – необыкновенная! И знаю точно, что это только начало! Светлая сердцем и всегда полна идей! Рядом с тобой каждое мгновение особое и незабываемое!" – обратился к жене исполнитель.

В частности, артист поблагодарил Татьяну за то, что она всегда рядом, поддерживает и создает уют в их семье. Певец подчеркнул, что они с детьми ее очень ценят и всегда помогут во всех начинаниях. Также Виктор Бронюк добавил, что безгранично любит жену.

Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Благодарю тебя, за вдохновение, поддержку, твою силу, нежность, мудрость и искреннюю любовь, уют и счастье в нашей семье! Всегда знай, что все мы безгранично тебя ценим и всегда поддержим во всем! Смело воплощай все свои мечты, радуйся жизни, сияй и будь счастлива каждую секунду! Ты достойна лучшего! Всем сердцем люблю тебя", — добавил артист.

Напомним, недавно журналист Дмитрий Гордон поздравлял жену с днем рождения. Избраннице знаменитости Алесе Бацман в этом году исполнилось 40 лет.

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