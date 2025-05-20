Солист Ziferblat шокировал болезнью, которую у него обнаружили перед "Евровидением": "Было запрещено петь"

Солист Ziferblat / © instagram.com/eurovision

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Солист украинской группы Ziferblat Даниил Лещинский шокировал, какую болезнь у него обнаружили перед поездкой на "Евровидение-2025".

Не секрет, что на самом музыкальном конкурсе у певца были проблемы с голосом. Сейчас же в своем Telegram-канале Лещинский более подробно рассказал, что произошло. Оказывается, что перед поездкой в Базель у артиста обнаружили хронический ларингит. Исполнителю врачи строго запрещали вообще петь.

Однако Ziferblat все же поехал на "Евровидение-2025". Даниил делится, что они с врачами делали все возможное, чтобы он смог спеть.

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Солист Ziferblat / © Associated Press

"Перед выездом в Швейцарию я получил подтверждение тому, чего боялся больше всего - хронический ларингит. Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пате или вообще раньше) - пока неизвестно. Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами. Мои ягодицы еще надолго запомнят это", - признался исполнитель.

Напомним, Ziferblat в финале "Евровидения-2025" набрал 218 баллов и занял 9 место. Недавно комментатор конкурса Тимур Мирошниченко прокомментировал этот результат. Шоумен объяснил, почему Ziferblat занял такую ступеньку.