Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвиняют в изнасиловании и принуждении к аборту несовершеннолетней

Против фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера выдвинули обвинения в изнасиловании несовершеннолетней и принуждении ее к аборту.

Иск в суд подала Джулия Холкомб, заявившая, что имела сексуальные отношения с ним в 1973 году, когда ей только исполнилось 16 лет, пишет Rolling Stone. Девушка утверждает, что познакомилась с Тайлером на концерте группы в Портленде, тогда 25-летний музыкант пригласил ее после выступления к себе в отель.

По словам Джулии, она сразу предупредила Стивена о своем возрасте, однако это не помешало ему совершить действия сексуального характера по отношению к ней. После этого Тайлер пригласил девушку на свой концерт в Сиэтле, где между ними снова были интимные отношения.

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Более того, в 1974 году Тайлер убедил мать Холкомб предоставить ему право опеки над девушкой, чтобы она могла ездить с коллективом на концерты. Музыкант пообещал, что Джулия продолжит учебу в школе, но этого не произошло. По словам Холкомб, рокер заставлял ее употреблять наркотики и алкоголь, а также принуждал к сексу.

Также, по словам Джулии, в 17 летнем возрасте она забеременела от Тайлера и должна была родить сына. Однако после того, как музыкант узнал положение девушки, он заставил ее сделать аборт и угрожал, что перестанет поддерживать ее.

Отношения Джулии и Стивена прекратились сразу после того, как девушка потеряла ребенка. Она вернулась в Портленд и стала католичкой.

Тайлер и сам вспоминал об отношениях с девушкой в своих мемуарах, но не называл ее имени. В своей книге солист Aerosmith написал, что "чуть не женился на невесте-подростке", когда "родители девушки подписали документы на опеку, чтобы нас не арестовали во время выезда из штата".

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