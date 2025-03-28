Солиста группы "ДК Енергетик" мобилизовали прямо на улице: избранница Марного шокировала подробностями

Группа "ДК Енергетик"

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Украинская группа "ДК Энергетик", которая была среди участников Нацотбора на "Евровидение-2025", сообщила о мобилизации солиста Якова Марного.

На своей странице в Instagram солист группы заявил о переносе ближайшего концерта во Львове из-за мобилизации. В то же время, пообещал выходить на связь к фанам.

"Уважаемое панство, меня мобилизовали, соответственно львовский концерт переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить что и как. Та и такое, время от времени буду выходить на связь. Удачи", - говорится в сообщении Марного на официальной странице группы.

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Заявление "ДК Энергетик" о мобилизации Якова Марного

После такой внезапной новости на связь вышла избранница солиста Анна и поделилась подробностями в Instagram. По ее словам, она шла с их дочерью с остановки трамвая и стала свидетелем, как Якова остановили представители полиции, посадили в авто и пообещали обновить данные. Впрочем, после прохождения медосмотра его направили в Дарницкий районный ТЦК и СП. Впоследствии Марный начнет обучение, которое завершится в июне.

"Пошли на трамвай. Выходим и прямо перед нами стоит машина, где его "пакуют". И через всю дорогу автоматически начинаю орать: "Ты что прикалываешся, вылезай оттуда! Что ты делаешь?" Эльза (дочь – прим. ред.) тоже начинает кричать: "Папа, ты куда?". Мы перебегаем дорогу, а он мне говорит: "Я через два часа вернусь". Потому что ему сказали, что просто данные обновят и вернут. В результате его забрали в поликлинику и закрыли на замок. Потому что я потом пришла, чтобы поддержать, но не смогла попасть. Он прошел медосмотр и ему дали выписку. Вывели из-за черного входа. В июне должно закончиться обучение. В тот день в 10 утра его забрали, а в 18 приехала, передала ему какие-то вещи, перекус, таблетки и все. Ждем июня, а там будем видеть", - отметила Анна.

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