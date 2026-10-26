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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Солиста Imagine Dragons Рейнольдса застали на свидании со старшей на 15 лет известной актрисой

Лишь в начале октября стало известно, что Дэн Рейнольдс снова холостяк. Однако, похоже, в его личной жизни все налаживается.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Дэн Рейнольдс и София Вергара

Дэн Рейнольдс и София Вергара / © Associated Press

Фронтмена американской группы Imagine Dragons, певца Дэна Рейнольдса заподозрили в новом романе.

Артисту приписали отношения с колумбийско-американской актрисой и моделью Софией Вергарой, которая старше его на 15 лет. Такие сплетни возникли не на пустом месте. Дело в том, что парочку застали на романтическом свидании. Правда, они были не сами, а у компании друзей.

Издание TMZ сообщает, что папарацци заметили парочку за ужином в Лос-Анджелесе. Химия между актрисой и певцом была заметна сразу. Они держались за руки и дарили друг другу нежные взгляды и улыбки.

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

Что интересно, Дэн Рейнольдс и София Вергара покинули ресторан вместе. Правда, они пытались избегать лишнего внимания и воспользовались «черным ходом».

Дэн Рейнольдс / © Associated Press

Дэн Рейнольдс / © Associated Press

Отметим, в начале октября стало известно, что Дэн Рейнольдс снова холостяк. Артист разорвал отношения с актрисой Минкой Келли, с которой встречался четыре года.

Что же касается Софии Вергары, то еще в 2023 году стало известно о ее разводе с мужем, актером Джо Манганьелло. Супруги прожили в официальном браке почти восемь лет.

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