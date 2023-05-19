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Солиста Imagine Dragons Рейнольдса застали во время свидания с известной актрисой через месяц после развода

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2285
Время на прочтение
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Солиста Imagine Dragons Рейнольдса застали во время свидания с известной актрисой через месяц после развода

Imagine Dragons, Дэн Рейнольдс в распахнутой рубашке / Фото: Associated Press

Музыкант погрузился с головой в отношения с Минкой Келли.

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, похоже, счастлив в новых отношениях.

Всего через месяц после развода с певицей Эйжой Волкман Рейнольдс погрузился с головой в роман с актрисой Минкой Келли. На днях парочку застали во время прогулки возле озера. Они о чем-то мило общались и ходили под ручку.

Отметим, что о романе пары заговорили еще в ноябре прошлого года. А от супруги Рейнольдс съехал в сентябре. Неизвестно, стала ли Келли причиной разрыва Рейнольдса и Волкман, состоявших в браке 12 лет.

Минка Келли / © Associated Press
Минка Келли / Фото: Associated Press

Отметим, что простыми отношениями Дэна Рейнольдса и Эйжи Волкман назвать трудно. Пара поженилась в 2011 году. В браке у них родилось четверо детей — дочь Эрроу, близнецы Гия и Коко и сын Валентайн, который появился на свет 1 октября 2019 года.

Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман / © Associated Press
Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман / Фото: Associated Press

Впервые супруги объявили о намерении развестись в 2018-м, впрочем тогда им удалось помириться. Второй раз Рейнольдс заявил, что расстается с Волкман в сентябре прошлого года. По факту, на развод подала Эйжа в апреле этого года.

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Дата публикации
Просмотры
2285
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