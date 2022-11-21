Солиста Red Hot Chili Peppers застукали с украинской актрисой, младше его на 35 лет

Их вместе заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Известный американский певец, лидер легендарной группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис был замечен в компании актрисы Марины Мазепы, которая родом из Украины.

Парочку заприметили вместе за обедом в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где они сидели на террасе. После этого Энтони и Марина бок о бок отправились на прогулку, пишет Daily Mail.

Отметим, Марина Мазепа младше Энтони Кидиса на 35 лет. Впрочем, музыкант и раньше был в отношениях с женщинами, которых он значительно старше.

Энтони встречался с моделью Хизер Кристи с 2004 по 2008 год. Вместе пара воспитывает 14-летнего сына Эверли. Также у певца был двухлетний роман с австралийской моделью Хеленой Вестергаард, которая младше его на 32 года. А в 2015 году рокер встречался с бразильской моделью Ванессой Милхомем.

Напомним, недавно Брэд Питт начал новые отношения. Избранницей актера оказалась фитнес-тренер Инес де Рамон, которая младше его на 30 лет. Звезда уже успел познакомить новую возлюбленную со своими друзьями.

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