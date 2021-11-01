Солистка Artik & Asti рассказала об отце, который отсидел в тюрьме и изменял ее маме

Солистка Artik & Asti рассказала об отце, который отсидел в тюрьме и изменял ее маме

У Анны было непростое детство.

Участница украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба рассказала о том, почему у нее долго не складывалась личная жизнь.

В программе ЖВЛ артистка поделилась, что все из-за сложных отношений с отцом. Когда будущая звезда была маленькой – он попал в тюрьму, а когда вышел – постоянно изменял матери и, в итоге, бросил семью.

Аня простила папу, но тот его поступок ей до сих пор болит, хотя мужчины уже нет на свете.

"Самая неразделенная любовь у меня была только с папой. Папа у меня был очень непростой человек. Я всегда думала, что с меня, кроме любви, больше нечего взять", — призналась певица.

Ее мнение сменил 40-летний московский бизнесмен Станислав Юркин. После знакомства в караоке у них быстро закрутился роман. А уже через несколько месяцев Стас сделал предложение. Но в достаточно неромантической атмосфере – именно в разгар ссоры. Аню такое предложение не впечатлило, даже подружкам нечего было рассказать. Поэтому мужчина, к радости любимой, сделал предложение второй раз — прямо во время концерта.

Анна Дзюба с мужем / instagram.com/astiselfmade

"Я думала, что очередной человек пришел на наш концерт и хочет своей девочке сделать предложение. Я просто отворачиваюсь и слышу голос моего мужа. И понимаю, что это мне признаются на моем же концерте", — вспомнила Анна.

Анна Дзюба с мужем / instagram.com/astiselfmade

В конце 2020-го влюбленные расписались. Но из-за карантинных ограничений масштабного празднования не было. Провели этот день молодожены в кругу самых близких. Среди них, конечно, был и коллега Анны по дуэту Artik & Asti Артем с женой.

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