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Солистка Florence and the Machine мощно поддержала Украину на своем концерте

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
58
Время на прочтение
1 мин
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Солистка Florence and the Machine мощно поддержала Украину на своем концерте

Florence and the Machine / Фото: Associated Press

Звезда развернула на сцене сине-желтый флаг.

Солистка легендарной группы Florence and the Machine – Флоренс Уэлч – продемонстрировала свою поддержку Украине.

Во время концерта коллектива в Милане певица вышла на сцену с украинским флагом. Флоренс подняла вверх сине-желтое знамя, тем самым демонстрируя свою солидарность с украинцами.

Florence and the Machine / ©
Florence and the Machine

Кроме того, для выступления исполнительница выбрала головной убор от украинского дизайнера Руслана Багинского. Обруч в виде лаврового венка был сделан под заказ специально для концертного тура Florence and the Machine.

"Невероятно эмоциональный момент. Флоренс поет в головном уборе, изготовленном по заказу для Fever Tour, и держит в руках украинский флаг. Лавровый венок – вечный символ победы", — написал в своих соцсетях Багинский.

Отметим, что Флоренс Уэлч одна из первых знаменитостей, выступивших против полномасштабного российского вторжения. Исполнительница неоднократно на своих концертах призвала фанатов поддержать украинцев. Также в апреле 2022 года группа выпустила клип, снятый в Киеве, который они "посвящают духу, креативности и стойкости наших смелых украинских друзей".

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Дата публикации
Просмотры
58
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