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Солистка Go_A Екатерина Павленко дебютировала в новом амплуа и сделала важное заявление со сцены - блогер
Известный блоггер сообщает, что артистка приостановила свое участие в группе на время.
Солистка группы Go_A Екатерина Павленко решила попробовать себя в новом амплуа. Певица временно прекратила деятельность в коллективе и представила авторский сольный проект под названием "...monokate...".
Об этом сообщил украинский музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин, который посетил Atlas Festival, в Telegram-канале. По его словам, Екатерина во время выступления на фестивале заявила о новом этапе карьеры и впервые представила свои новые авторские песни вживую.
"Официально: Екатерина Павленко решила временно прекратить работу в Go_A", — написал блогер.
Сама Екатерина Павленко пока не комментировала ситуацию прямо. Впрочем, на официальной странице в Instagram ближайшее выступление группы Go_A действительно анонсировано без солистки Павленко. В свою очередь в соцсети Х (ранее — Twitter) она лишь отметила, что во время Atlas Festival впервые представила авторские песни в новом звучании.
"Дебютирую со своими авторскими песнями на Атласе. Восемь из них будут звучать впервые. Нет, это не фолк. Фулл бэнд и рок. Все, как я и хотела", — написала певица.
Напомним, недавно рэпер Ярмак во время музыкального фестиваля рассекретил, где сейчас служит и чем занимается.